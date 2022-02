SONDAGGIO - Champions League: come finisce secondo te Inter-Liverpool?

Non poteva esserci avversario più prestigioso del Liverpool per l’Inter, che stasera torna a disputare un ottavo di finale di Champions League a 10 anni di distanza dall’ultima volta. Sono solo quattro i precedenti tra le due squadre: i numeri sorridono ai Reds, che hanno vinto tre volte, ma l’unica vittoria nerazzurra è anche una delle partite più magiche e incredibili della storia interista. Parliamo della semifinale di ritorno di Coppa Campioni del 1965, quando l’Inter a San Siro ribaltò il 3-1 dell’andata con uno storico 3-0 firmato Corso, Peirò e Facchetti che permise alla Beneamata di raggiungere la finale e di vincere il trofeo per la seconda volta consecutiva.

Stasera la squadra di Simone Inzaghi non parte certo con i favori del pronostico anche a causa dell’assenza per squalifica di Nicolò Barella, che salterà anche il match di ritorno: al suo posto è pronto Arturo Vidal, che quando è in giornata ha tutte le carte in regola per non far rimpiangere il compagno. Per il resto l’Inter dovrebbe giocare in formazione tipo, al contrario di Klopp che ha diversi dubbi di formazione (e che in conferenza ha lodato gli avversari): in difesa Konate dovrebbe affiancare Van Dijk, a centrocampo Keita è favorito sull’acciaccato Henderson mentre in attacco ci sarà Diogo Jota insieme alla coppia Mané-Salah, entrambi reduci dalle fatiche della finale di Coppa d’Africa.

