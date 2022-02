Champions League 2021-2022, Inter-Liverpool: le probabili formazioni

16-02-2022 08:37

Archiviati i successi di PSG e Manchester City nelle gare di ieri, i neroazzurri ospitano a San Siro il Liverpool, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo 10 anni, l’Inter ritrova la fase a eliminazione diretta della competizione affrontando una big assoluta.

Buone notizie per Inzaghi che recupera Bastoni. In mediana però non ci sarà Barella per squalifica, pronto Vidal a sostituirlo con Calhanoglu e Brozovic a comporre la zona nevralgica. Sulle fasce confermati Perisic e Dumfries, così come Dzeko – Lautaro coppia d’attacco.

Nel Liverpool solito 4-3-3: il tridente sarà composto da Salah, Mané e Jota, a centrocampo agiranno Fabinho, Henderson e Keita. Tra i pali Alisson, retroguardia a quattro con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3) : Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.

