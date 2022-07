Liverpool: piace molto Adrien Rabiot

04-07-2022 10:37

Adrien Rabiot è senza dubbio uno degli uomini mercato della Juventus, decisa a farlo partire per rinnovare le opzioni a centrocampo e anche per accumulare un minimo tesoretto da poter spendere su altri profili, più funzionali e graditi a Massimiliano Allegri: uno di questi potrebbe essere per esempio quello di Zaniolo, da tempo avvicinato al club bianconero.

Fra i giocatori in partenza c’è Adrien Rabiot che piace molto in Inghilterra. Oltre a Manchester United e Chelsea, sul centrocampista francese – riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – ci sarebbe anche il pressing di Liverpool e Newcastle.

Quest’ultima destinazione non convince in pieno il giocatore perché preferirebbe continuare a disputare la Champions League. Il prezzo stabilito dai bianconeri sarebbe di 20 milioni di euro, e si tratterebbe di tutta plusvalenza visto che arrivò a parametro zero dal PSG.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE