Liverpool, preso Gakpo dal Psv per 42 milioni di euro

26-12-2022 23:40

Colpo del Liverpool: i Reds hanno acquistato Gakpo dal Psv. La star dell’Olanda al Mondiale andrà in Premier per 42 milioni di euro.

Questo il comunicato: “PSV e Liverpool FC hanno raggiunto un accordo sull’imminente trasferimento di Cody Gakpo. L’attaccante 23enne partirà subito per l’Inghilterra dove svolgerà le formalità necessarie per completare il trasferimento. Entrambi i club non comunicheranno le cifre dell’operazione. ‘Ma questo è un trasferimento da record’ ha dichiarato il direttore sportivo Marcel Brands”.