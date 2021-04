Liverpool-Real Madrid 0-0: blancos indenni ad Anfield, è semifinale

Il Real Madrid si qualifica per le semifinali di Champions League. Nulla da fare per il Liverpool. Gli iberici affronteranno il Chelsea per l’accesso alla finale di Istanbul. Tira un sospiro di sollievo la squadra di Zidane che rischia un po’ ad Anfield, ma alla fine esce indenne (0-0) e sogna la conquista della Champions. Si conclude amaramente la campagna europea del Liverpool che adesso dovà cercare una difficile risalita per conquistare uno dei quattro posti per la prossima edizione.

Il Liverpool parte subito fortissimo e in più di un’occasione mette in difficoltà Courtois. Salah e Mané si rendono pericolosi, ma il portiere belga del Real è attento e sventa il pericolo. I blancos, scampato il pericolo, abbassano il ritmo e tengono il possesso palla. Poco prima della metà del tempo chance per Benzema, ma il suo tiro finisce sul palo esterno e poi fuori. Al 25′ brutto fallo di Casemiro ai danni di Milner: Kuipers sventola il giallo, ma non sarebbe stato scandaloso vedere un altro colore di cartellino, il rosso perché l’intervento era davvero sconsiderato. Passata la sfuriata iniziale, il Liverpool rifiata e prima della fine del tempo si rende nuovamente pericoloso: prima con Mané poi con Wijnaldum.

Nella ripresa la musica non cambia, i Reds attaccanno, i Blancos si difendono con ordine e puntano sul possesso palla. Klopp cambia allo scoccare dell’ora di gioco inserendo una punta (Jota) per un difensore (Kabak) oltre a Thiago Alcantara per Milner. Il Liverpool spinge, ma il Real Madrid, con grande esperienza, non si scompone e gestisce il doppio vantaggio fino alla fine.

Sarà semifinale tra Real Madrid e Chelsea da una parte, dall’altra, invece, sfida tra Paris Saint-Germain e Manchester City.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

LIVERPOOL-REAL MADRID 0-0

MARCATORI:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 6.5, Phillips 5.5, Kabak 6 (dal 59′ Jota 5,5), Robertson 6; Wijnaldum 6.5, Fabinho 6, Milner 6 (dal 59′ Thiago Alcantara 6); Salah 6.5, Firmino 6 (dall’81’ Shaqiri s.v.), Mané 6 (dall’81’ Oxlade-Chamberlain s.v.). All. Klopp 6

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6.5; Valverde 5.5, Militao 7, Nacho 7, Mendy 6; Modric 6.5, Casemiro 6, Kroos 6 (dal 71′ Odriozola 6); Asensio 5.5 (dall’81’ Isco s.v.), Benzema 6, Vinicius 5.5 (dal 72′ Rodrygo 6). All. Zidane 6

ARBITRO: Kuipers (Olanda)

AMMONITI: Casemiro, Robertson, Phillips

OMNISPORT | 14-04-2021 23:09