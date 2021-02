Liverpool, Sadio Mané dice addio alla Premier League

Stagione sicuramente non ad altissimi livelli quella che sta vivendo il Liverpool di Jurgen Klopp in Premier League. I Reds si trovano attualmente al sesto posto della classifica inglese con 40 punti in 25 partite, percorso decisamente diverso da quello dell’anno scorso, che li ha portati a cannibalizzare la competizione e a ritrovarsi, dopo oltre 30 anni, sul tetto d’Inghilterra.

Ora invece è il City di Pep Guardiola a farla da padrone e, ai microfoni di ESPN Brasile, l’attaccante numero 10 del Liverpool Sadio Mané ha confessato come ormai in casa Reds si pensi unicamente alla Champions League dato l’enorme distacco in classifica tra le due compagini. Queste le sue parole:

“In questo momento per noi in Premier League è tutto finito. C’è poco da fare, il distacco dal Manchester City è troppo grande. Certo, ci siamo prefissati di non mollare, ma ora il nostro obiettivo principale è entrare nelle prime quattro squadre alla fine della stagione. Ora dobbiamo concentrare le nostre forze per vincere la Champions League. Sappiamo che sarà difficile, perché dobbiamo giocare con le migliori squadre d’Europa. Ma possiamo farcela”.

OMNISPORT | 25-02-2021 14:24