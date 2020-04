Lo sfogo di Spinazzola: "Non sono zoppo"

Il terzino della Roma Leonardo Spinazzola è tornato sul mancato scambio con l'Inter a gennaio per i dubbi dei nerazzurri sulle sue condizioni fisiche: "Mi si può dire che sono scarso ma dire a un calciatore che gioca, che in questa stagione ha fatto 22 partite, di essere infortunato o zoppo no. Ma da quella settimana sono cambiato, anche mentalmente, mentre nei sei mesi precedenti mi ero buttato tanto giù, che non è da me", ha detto in una diretta Instagram.

Il calore dell'Olimpico: "E' uno stadio incredibile per quello che porta, i tifosi cantano dal 1' al 90', si sente tutto il loro calore. Il debutto? Una bella emozione vedere tutta quella curva che e' per te".

SPORTAL.IT | 10-04-2020 21:16