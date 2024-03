Lo spettacolo del padel arriva su DAZN: le mosse per aggiudicarsi i live dello sport del momento

Ecco i nuovi eventi che verranno offerti live da DAZN: offerte, condizioni e opportunità per gli abbonati appassionati di sport e non solo di calcio

11-03-2024

Il padel è lo sport del momento, anche in Italia. Esploso durante la pandemia, ormai per molti appassionati è diventato l’appuntamento fisso della domenica e, stando a quanto anticipato da DAZN, anche una delle prossime leva della programmazione della piattaforma digitale che ha deciso di ampliare la sua offerta multisport arricchendola con il campionato A1Padel.

DAZN e l’accordo con A1Padel

La piattaforma presente in 200 mercati ha stretto un accordo con A1Padel che permetterà agli appassionati di padel in Italia, Spagna e Portogallo di godersi, in esclusiva e solo su DAZN le fasi finali dei tornei più adrenalinici del campionato 2024.

Una nuova stagione, quella di A1Padel, che accoglierà grandi promesse come Juan “Coquito” Zamora, Aimar Goñi e Alvaro Sola. Su DAZN, le dirette sono già partite con il torneo Puebla Padel Open che si svolge in Messico e che continuerà fino al 10 marzo con l’attesissima Finale in programma per le ore 18.00.

Con l’abbonamento START, oltre al campionato di A1Padel, i fan potranno seguire i grandi eventi sportivi di tennis, come i Grandi Slam come la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open, attraverso i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 disponibili in app su DAZN.

Il colpo di gennaio

Si amplia, così l’offerta DAZN che già a fine gennaio aveva messo a segno il colpo Hexagon Cup. Con un formato di squadra innovativo basato sull’uguaglianza, include giocatori di alto livello e squadre di celebrità, come il Team AD/vantage supportato dalla leggenda del tennis Andy Murray, l’ElevenEleven Team USA di Eva Longoria, la squadra dell’Accademia Rafa Nadal guidata da Richard Mille e la RL9 del calciatore Robert Lewandowski. Queste partecipazioni elevano il torneo a un livello superiore, combinando sport e star-power in un modo unico con personaggi dello showbiz e dello sport di abnorme popolarità.

Tim Godfrey, Strategic Advisor della Hexagon Cup, sottolinea l’importanza della piattaforma OTT di DAZN nel portare l’emozione del padel a un pubblico globale. La facilità di accesso tramite dispositivi come SmartTV, telefoni cellulari, tablet, console per videogiochi e PC rende DAZN la scelta ideale per godersi il torneo ovunque e in qualsiasi momento.

Fonte: ANSA

Eva Longoria a Madrid

Che cos’è la Hexagon Cup

La Hexagon Cup non è solo un torneo; è un evento che celebra lo sport del padel. Con un montepremi di un milione di euro, il torneo vedrà competere le migliori stelle di questo sport, sia maschili che femminili, e i Next Gen del mondo. Le squadre partecipanti sono composte da nomi di spicco come:

Rafa Nadal Academy Team,

RL9 Team,

Ad/vantage Team,

ElevenEleven Team USA,

Exagon Team

Team Bella Puerto Rico.

I giocatori di rilievo come Paquito Navarro, Martín di Nenno, Alejandra Salazar e Gemma Triay daranno lustro e anche una certa attrattiva all’evento.

Ma come si svolge questa manifestazione? Le sei squadre saranno divise in due gironi di qualificazione, sfidandosi in incontri testa a testa. Solo le prime due coppie di ciascun girone avanzeranno alle finali del fine settimana, dove sarà incoronato il campione inaugurale.

La partnership tra DAZN e Hexagon Cup rappresenta un passo significativo nella promozione e nella diffusione del padel a livello mondiale, attraverso una delle principali piattaforme di streaming legate al mondo dello sport.

Fonte: ANSA