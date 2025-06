Premier Padel Buenos Aires P1, trionfo Coello/Tapia e il motivo del ritiro di Ale Galan

Successo ma anche qualche dubio dopo lo stop forzato che ha messo in allarme i tifosi del campione il quale non sa ancora quando riuscirà a recuperare

Partiamo dalla fine, ovvero dalle finali del Premier Padel Buenos Aires P1 che sono finite con lo stesso punteggio e le teste di serie numero 1 che hanno vinto sul campo dimostrando di essere nella fase di maggior vigore. Arturo Coello e Agustin Tapia in Argentina dovevano invertire la rotta di Asuncion, Paula Josemaria e Ari Sanchez in Paraguay erano state scavalcate da Gemma Triay in vetta al ranking FIP. Motivazioni differenti, ma opportune su cui focalizzeranno la preparazione anche in vista di Roma.

La vittoria a Buenos Aires di Coello/Tapia

Per Coello e Tapia si tratta del quarto titolo della stagione, dopo il P1 di Riyadh, il Major di Doha e il P2 di Bruxelles. “Il nostro torneo è cresciuto partita dopo partita – le parole di Coello -. Avevamo davvero bisogno di sentire di nuovo quell’adrenalina. L’Argentina è sempre speciale per noi”. “Bastava guardare il pubblico dalla panchina, vedere gli spalti pieni fino all’ultimo: è stato incredibile – ha aggiunto Tapia -. Aspettavamo da tanto tempo questo torneo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come un anno fa a Mar del Plata, anche Buenos Aires ha incoronato Paula Josemaria e Ari Sanchez, vincitrici della finale femminile e di prendersi la rivincita della semifinale di Asuncion contro Bea Gonzalez e Claudia Fernandez. Una vittoria che alle spagnole vale di nuovo la prima posizione nel ranking FIP e che rappresenta il terzo titolo del 2025 dopo il P1 di Riyadh e il P2 di Bruxelles. Soddisfazione anche sollievo per Paula, afflitta da qualche problema fisico: “E per questo vincere il torneo per noi significa ancora di più – ha spiegato Ari -. Essere in Argentina e non giocare sarebbe stato molto triste”. “È sempre incredibile giocare qui, ma questa settimana è stata ancora più speciale”, ha aggiunto Josemaria stando ai take. La prossima settimana si inizia con il secondo Major della stagione, il BNL Italy Major Premier Padel.

Mistero Galan, che cosa sappiamo

Meno chiaro, invece, l’epilogo del mistero Alejandro Galan che in coppia con Federico Chingotto ha disputato sabato la semifinale della Buenos Aires Premier Padel P1, sul campo centrale del Parco della Roccia contro Paquito Navarro e Lucas Bergamini. Avvio buono, poi l’incubo.

Sui social media, Galan ha condiviso la sua frustrazione e la sua amarezza per quanto mostrato consapevole di non aver giocato ai suoi livelli.

Le parole dell’allenatore

L’allenatore della coppia numero due al mondo ha aggiornato personalmente le condizioni fisiche del suo allievo: “Per rassicurare i tifosi, dirò che Ale ha un grave problema gastrico che gli impediva di muoversi e svilupparsi normalmente. Stava diventando disidratato , quindi non poteva continuare a gareggiare correttamente. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma è arrivato il momento in cui abbiamo dovuto preservare la sua salute ed è per questo che abbiamo deciso di non continuare la partita”.

Per Galán questo incidente di percorso rappresenta una battuta d’arresto in una stagione che fino a quel momento era stata molto regolare e adesso qualche dubbio su Roma rimane. “Ora non ci resta che sperare che si riprenda presto”.