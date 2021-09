Lo Spezia reintegra Nzola

Pace fatta tra M’bala Nzola e lo Spezia.

Il club ligure ha comunicato in via ufficiale quanto era già nell’aria da giorni, ovvero la ricomposizione della frattura che si era creata tra l’attaccante angolano e la società bianconera durante l’estate.

Dopo essere stato a un passo dalla partenza per alcuni screzi con compagni, allenatore e società e dopo essere stato a un passo dal trasferimento al Genoa, Nzola è stato reintegrato in rosa e sarà a disposizione del tecnico Thiago Motta per la delicata partita di domenica 12 settembre in casa contro l’Udinese alla ripresa del campionato, che sarà anche la prima degli Aquilotti in Serie A al “Picco” a porte aperte.

Allo Spezia dal gennaio 2020, Nzola è stato determinante nella stagione della promozione in A e in quella successiva contribuendo alla salvezza con 11 gol in 24 presenze.

OMNISPORT | 08-09-2021 18:13