Lo Spezia torna sul mercato: idea Romero in porta

Il difficile inizio di campionato ha convinto lo Spezia a tornare sul mercato degli svincolati per regalare qualche rinforzo a Thiago Motta. Il primo colpo sarà Aurelien Nguiamba.

L’ex centrocampista del Nancy, che nella scorsa stagione ha collezionato 21 presenze in Ligue 2, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ sta sostenendo le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto.

Lo Spezia però non avrebbe intenzione di fermarsi qui e valuta i nomi di due portieri, anche perché poco convinto dalle prestazioni di Zoet.

I profili sono quelli di Antonio Mirante, ex tra le altre di Bologna e Roma, ma anche di Sergio Romero che in passato ha difeso i pali del Manchester United prima di giocare anche in Serie A con la maglia della Sampdoria.

OMNISPORT | 27-09-2021 12:51