Londra 2024, volley: sorteggiati i gironi di qualificazione, Italia con il Brasile

Gli azzurri, oltre ai sudamericani, affronteranno Cuba, Iran, Ucraina, Repubblica Ceca, Germania e Qatar

17-03-2023 15:43

L’Italia del volley non affronterà un raggruppamento facile per arrivare alle Olimpiadi di Londra 2024. La squadra di Fefè De Giorgi, infatti, è stata inserita nella Pool A, con partite in Brasile, contro i padroni di casa sudamericani, Cuba, Iran, Ucraina, Repubblica Ceca, Germania e Qatar.

Le partite si giocheranno dal 30 settembre all’8 ottobre. Si svolgeranno tre eventi in contemporanea, in Brasile, Cina e Giappone. Le otto squadre di ogni torneo preolimpico si affrontano con il meccanismo del round robin (ossia ogni Nazionale affronta le altre una volta sola). Le prime due accedono ai Giochi.