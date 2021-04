Lorenzo Sonego, urlo di gioia a Cagliari

Altra giornata da ricordare per il tennis azzurro: Lorenzo Sonego ha vinto il torneo Atp 250 di Cagliari, centrando il suo secondo successo in carriera nel circuito internazionale. Il 25enne di Torino ha superato in finale Laslo Djere al termine di una gara combattutissima, durata oltre tre ore.

Sonego è riuscito a imporsi in tre set con i parziali di 6-2, 6-7, 4-6: una rimonta epica per il piemontese, che dopo essere stato sconfitto dal detentore del Sardegna Open nel primo set, ha reagito nel secondo, vinto al tie-break per 7-5, e poi lo ha superato nel terzo piazzando il break decisivo al quinto gioco, spodestando il serbo dal trono del torneo sardo.

Grazie a questa splendida vittoria, Sonego entra così in top 30, alla posizione numero 28 nella classifica mondiale.

OMNISPORT | 11-04-2021 16:22