Lorenzo: "Stavo per tornare in MotoGP nel 2020"

27-02-2022 17:52

L’ex pilota MotoGP Jorge Lorenzo, da quando ha smesso di correre, è diventato molto attivo sui social. Adesso però lo spagnolo, cinque volte campione del mondo, ha dei progetti interessanti in mente.

Jorge Lorenzo però ha anche pensato al clamoroso ritorno in MotoGP. L’idea di tornare in pista infatti lo ha condizionato qualche mese dopo aver scelto di ritirarsi: “Quando ti disconnetti per molto tempo perdi preparazione fisica, i tuoi riflessi, la tua ambizione, la competitività… Ti disconnetti, non pensi più alle corse o alle competizioni. Stavo per tornare nel 2020, l’anno dopo il mio ritiro… Ma più mi avvicinavo alla firma, più non dormivo tranquillo“, ha dichiarato a RTVE.

Nel corso dell’intervista, Jorge Lorenzo ha speso grandi parole per tanti rivali storici: “Marc Marquez è sempre stato il pilota con meno paura, il più forte fisicamente, che è caduto e ha subito continuato a rischiare lo stesso. Perciò è tornato e ha vinto di nuovo gare. Al momento non ancora il Mondiale, ma presto lo farà. E’ stata un’epoca indimenticabile, l’era d’oro del motociclismo perché c’era molta concorrenza, eravamo i magnifici 4, poi con Márquez quinto, anche con Simoncelli. Ora sembra che tutti i piloti vadano d’accordo, sui social… Prima non esisteva, c’era molta rivalità tra noi. Una grande rivalità con Pedrosa, Marquez, con Rossi, nessuno di noi andava d’accordo. Quello per me è diverso, penso che ci fosse più personalità ai nostri tempi“.

Infine, Lorenzo ha rivelato alcune novità per il suo futuro: “Sto ultimando dei progetti interessanti, progetti che non hanno la stessa pressione come in MotoGP. Vorrei fare il commentatore, ed è possibile che esca e giri anche in macchina“.

OMNISPORT