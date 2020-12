Loris Capirossi, parole chiare sul futuro di Valentino Rossi

Molti si interrogano sull’attuale forza di Valentino Rossi dopo un 2020 molto difficile per il Dottore, che tra Covid, errori personali e i problemi della Yamaha ha chiuso la stagione appena al quindicesimo posto in classifica generale.

Chi non ha dubbi sul centauro di Tavullia è l’ex pilota e amico Loris Capirossi, sicuro che in Petronas potrà ancora fare la differenza: “Valentino farà questo cambio dal team factory alla Petronas, e secondo me farà meglio rispetto all’anno appena concluso, perché avrà la motivazione doppia di dimostrare alla Yamaha che ha sbagliato a mandarlo via“, sono le parole a Sky di Capirex.

Chi aspetta con ansia il 2021 è il fratello di Valentino, Luca Marini, pronto a sfidarlo per la prima volta nel motomondiale: “In pista sarà un avversario come tutti, ma bisognerà stargli davanti, certo… E comunque è il mio sogno che si realizza. Un’opportunità fantastica e non vedo l’ora di viverla. Sarà un confronto speciale, questo è sicuro, perché il rapporto che ci lega è diverso da quello con gli altri piloti”

“Se mi aspetto un aiuto? Sicuramente, l’ha sempre fatto. D’altronde faccio parte dell’Academy e avere vicino Vale significa tanto, è sempre pronto a darti un consiglio. Analizziamo le gare insieme, ci offre la sua chiave di lettura. Il suo occhio tecnico ci mostra aspetti magari sfuggiti in gara. E i suoi consigli non si sprecano mai“.

OMNISPORT | 25-12-2020 09:00