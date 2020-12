Valentino Rossi si sfoga: duro attacco alla Yamaha

Valentino Rossi è pronto per voltare pagina e a poche settimane dalla fine del tormentato Mondiale 2020 pensa già all’avventura che lo attende nel prossimo biennio nel team Petronas in coppia con l’amico Franco Morbidelli.

Prima di chiudere con il passato e con il lungo periodo trascorso in Yamaha, tuttavia, e concentrarsi su quello che dovrebbe essere l’ultimo capitolo di una carriera da leggenda, il Dottore ha voluto tornare a parlare di cosa non ha funzionato negli ultimi tempi nel rapporto con la scuderia di Iwata.

In un’intervista rilasciata a ‘SportMediaset’ Rossi non è stato tenero in particolare nei confronti degli ingegneri del team per il quale ha corso tra il 2004 e il 2020, conquistando quattro titoli Mondiali, con l’unica parentesi dei due anni in Ducati nel 2011 e 2012: “Loro ci ascoltano, poi con la moto fanno quello che dicono loro. Gli ingegneri hanno già in mente quello che vogliono fare e lo fanno” il duro affondo del pilota di Tavullia.

Parole quindi di tenore molto diverso rispetto a quelle pronunciate al termine del Gp del Portogallo che ha chiuso il triste Mondiale 2020, nel quale Valentino Rossi, oltre a dover superare il Coronavirus, ha conquistato appena 66 punti con un solo piazzamento sul podio, il terzo posto in Andalusia: “Ho cercato di mettercela tutta, serviva una gara dignitosa per salutare questo team – aveva detto – La Yamaha è stata la parte più importante della mia carriera e una parte molto importante della mia vita: è stato come un film, adesso con la Petronas inizia il secondo tempo della mia carriera”.

Petronas che è già presente…: “Quest’anno sarò coinvolto nello sviluppo come la scorsa stagione, quindi non cambierà molto – ha concluso Rossi – Dovrò capire il livello di coinvolgimento, quello che posso fare è cercare di dare la mia esperienza per capire di cosa abbiamo bisogno”.



OMNISPORT | 12-12-2020 19:06