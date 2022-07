Los Angeles FC: successo nel derby con i Galaxy ma Chiellini non gioca

09-07-2022 15:39

Il Los Angeles FC ha vinto per 3-2 il derby contro i Galaxy, giocata di fronte ai 23mila spettatori di un Banc of California Stadium esaurito. Grande protagonista il centrocampista ecuadoregno José Cifuentes, autore di una doppietta, mentre Giorgio Chiellini, è rimasto in panchina perché il tecnico Steve Cherundolo lo ha ritenuto ancora a corto di preparazione.

Questo il commento dalla tribuna dell’altro colpo di mercato dei losangelini, il gallese ex Real Madrid Gareth Bale: “Credo proprio che, decidendo di venire qui, ho fatto la scelta giusta. Sono appena arrivato, e già mi sento come fossi a casa mia. Volevo venire qui, e adesso non vedo l’ora di scendere in campo e di cercare di fare in modo che il Los Angeles vinca dei trofei. Al Mondiale con il Galles penserò a tempo debito”.