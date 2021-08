Lotito ai tifosi: "Tessereremo tutti"

Il mercato della Lazio non decolla, e alcuni neo acquisti non sono ancora stati tesserati dal club capitolino (Hysaj, Kamenovic, Felipe Anderson e Romero). Il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito in una intervista al Messaggero cerca però di tranquillizzare i tifosi: “Con me il risultato è garantito. Non c’è nessuna preoccupazione, tessereremo tutti all’ultimo”.

Secondo il quotidiano capitolino, Lotito è pronto ad effettuare un prestito personale non finalizzato, non un aumento di capitale. I giocatori rischiano di non poter partecipare alla prima giornata di campionato se il tesseramento arriverà oltre tempo massimo.

