04-10-2022 13:04

Si è finalmente concluso il calvario di Tim Wellens, appiedato negli ultimi mesi da una serie piuttosto lunga di problemi fisici che gli hanno impedito di portare a casa risultati e vittorie.

“Sono risultato positivo al covid al Tour, poi forse ho ricominciato a correre un po’ troppo presto. Ho avuto alcune complicazioni cardiache, ma ora va tutto bene” ha raccontato prima del via della Tre Valli Varesine, gara che segna il suo rientro agonistico.

“Ho avuto problemi di salute, ma ora le cose vanno meglio. Ovviamente ho perso molte corse e allenamenti, quindi vediamo come andranno le cose oggi. Mi sento comunque finalmente in condizione di poter tornare a correre”.

Destinato ad emigrare alla UAE Team Emirates a fine anno, il belga in queste ultime corse proverà a ritrovare sensazioni positive.

“Difficile dire a che punto sono ora. In allenamento mi sento bene, ma in corsa è molto diverso. Per me è difficile sapere come starò, alla squadra stamattina ho detto che potrei stare bene o male, difficile da dire. Penso che dopo i primi 50 km di corsa saprò meglio a che punto sono”.