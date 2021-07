Lozano, esclusi danni neurologici: via alla convalescenza

Arrivano ancora buone notizie circa le condizioni di Hirving Lozano.

L’attaccante del Napoli e della nazionale messicana, vittima di un pauroso scontro di gioco con il portiere di Trinidad & Tobago Marvin Phillip durante la prima partita della Gold Cup, ha infatti lasciato la base del Messico per la competizione, fissata a Dallas, dove è stato sottoposto ad altri accertamenti dopo il terribile colpo al volto che ha causato una profonda ferita sotto l’occhio, suturata con 40 punti.

L’ufficio stampa della Federazione informa che gli esami hanno dato esito negativo. Esclusi quindi eventuali danni neurologici, l’ex Psv può iniziare il lungo percorso di convalescenza.

I medici del Napoli sono in contatto con i colleghi messicani: se non ci saranno complicazioni, il giocatore potrebbe unirsi ai compagni di squadra al lavoro sotto la guida di Luciano Spalletti per la seconda parte del ritiro, prevista a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto.

Sembra tuttavia difficile immaginare che Lozano possa essere a disposizione del tecnico toscano già per la prima giornata di campionato nel weekend del 21-22 agosto.

OMNISPORT | 14-07-2021 08:48