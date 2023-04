Luca Marini: "La moto non girava come avrei voluto"

Il centauro del team VR46 ha chiuso con il decimo tempo il venerdì di libere

28-04-2023 21:05

Il centauro del team VR46 Luca Marini è stato l’unico italiano a qualificarsi direttamente al Q2 delle qualifiche ufficiali del Gp di Spagna. Il decimo tempo non soddisfa però del tutto il fratello di Valentino Rossi.

“Una giornata non perfetta con una classifica dai distacchi davvero minimi. Sono stato forte nelle prime libere e non ho voluto rischiare un’altra gomma nel pomeriggio per un secondo time attack. Sono stato fortunato e sono rimasto decimo. Non mi sono trovato molto bene con la media al posteriore, che qui è la gomma per la gara, perché la moto non aveva grip, scivolava e non girava come avrei voluto”.

“Tutti i Team, soprattutto i Factory, hanno molti dati dei test rider che hanno girato qui qualche settimana fa, il livello quindi è incredibilmente alto. Sono in ogni caso contento, perché anche senza essere stati perfetti siamo in Q2”.