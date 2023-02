Luca Marini: "Tra i vincitori ci siamo anche noi"

Il 25enne: "L’obiettivo è conquistare la prima vittoria e mi sono preparato per affrontare al meglio questa stagione".

04-02-2023 20:06

In vista della nuova stagione, Luca Marini ha fatto il punto sulla sua preparazione: “Abbiamo passato un buon inverno, abbiamo avuto due mesi di vacanza e un po’ più di tempo libero, anche se in realtà non abbiamo mai smesso di allenarci. Ci siamo impegnati per preparare questa nuova stagione che sarà particolare. Con l’introduzione della Sprint Race sarà un nuovo programma per tutti“.

Luca Marini ha le idee chiare in vista del 2023: “L’obiettivo è conquistare la prima vittoria e mi sono preparato per affrontare al meglio questa stagione. La gara sprint è un’opportunità in più per provare a vincere quindi dovremo sfruttarla bene. Con la metà dei giri e le difficoltà da superare le qualifiche saranno fondamentali“.

Per quanto riguarda le sprint race, Rossi ancora non ha pianificato nulla: “Ancora non abbiamo parlato con lui, c’è tempo per la prima gara. Siamo concentrati sul test in Malesia. Sarà importante trovare una buona base sulla moto, durante la stagione non puoi modificare tanto e c’è poco tempo nei weekend. Sicuramente ne parleremo con Vale – ha aggiunto Luca Marini a Sky -, ma l’obiettivo di tutti è solo uno“.

Sui pronostici per il titolo, Marini è fiducioso: “Secondo me è la griglia più forte di sempre, la qualità delle moto, dei piloti e dei team è ad un livello incredibile, i distacchi saranno minimi. Ci saranno almeno una decina di potenziali vincitori per ogni gara e noi ne facciamo parte. Mi piace provare piste nuove, è qualcosa di diverso, nessuno conosce la pista e quindi si parte da zero. Con le gomme e l’elettronica è un casino per tutti, ma per questo mi diverte e dà un po’ di pepe in più. Andremo in posti scomodi logisticamente – ha concluso il pilota del team Mooney VR46 -, ma magari le piste sono belle e andremo forte“.