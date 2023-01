Luca Toni: “Napoli può vincere tutto in Italia ed in Europa”

15-01-2023 10:49

Dopo l’incredibile vittoria nell’anticipo di venerdì con la Juventus, Napoli si gode le luci della ribalta, e si prende i complimenti anche da tanti addetti ai lavori.

È il caso di Luca Toni che intervistato dalla Gazzetta afferma: “Ha fatto una grande partita, ha preso un bel po’ di vantaggio, il campionato è ancora lungo però adesso è tutto nelle mani del Napoli, è la favorita, è la squadra che gioca meglio, ed è in testa alla classifica a 10 punti dalla Juve (e 9 dal Milan), sono molto avvantaggiati, non dimentichiamoci che giocano anche un bellissimo calcio”.

E sul discorso europeo aggiunge: “Sta giocando molto bene anche nelle competizioni europee, bisogna vedere quanto resisterà in queste condizioni, ma se questa forma fisica durerà possono veramente rischiare di vincere tutto, so che molti tifosi del Napoli faranno gli scongiuri però parliamo di una squadra forte, con un grande allenatore e grandi campioni, giocano con entusiasmo e sono convinto che se possono vincere in Italia possono giocarsela anche con le grandi squadre d’Europa, Napoli può dire la sua fino alla fine”.