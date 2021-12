Lucarelli: "Il derby è una partita diversa dalle altre"

18-12-2021 21:36

Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha parlato in vista del derby contro il Perugia: “E’ una partita diversa da tutte le altre. Tutti abbiamo una squadra del cuore. Questa è un derby al quale tiene particolarmente. Mi piacerebbe che questo aspetto venisse tenuto in grande considerazione. Non dobbiamo fare grandi proclami”.

“Anzi noi li facciamo fare agli altri. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Sono convinto che i ragazzi riusciranno a fare una grande prestazione”.

OMNISPORT