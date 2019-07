Lucarelli lancia il bomber: a Napoli diventi capocannoniere

Un mercato così interessante e ricco di nomi era da tantissimo tempo che non si vedeva all’ombra del Vesuvio. Il Napoli sta rinforzando la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti in maniera significativa. Una delle rivelazioni dello scorso anno come Di Lorenzo, un fuoriclasse della difesa come Manolas e con ogni probabilità l’approdo di un giocatore di fama mondiale come James Rodriguez. E tutto questo finora senza cessioni eccellenti, con il solo Diawara alla Roma.

Serve il bomber – Manca però in attacco una alternativa a Milik, o perché no, un upgrade ulteriore. Cristiano Lucarelli, ex-bomber che ha militato anche nel Napoli, non ha dubbi su chi dovrebbe essere il centravanti. Queste le sue parole: “In questi giorni si sta parlando molto della questione relativa a Mauro Icardi. Napoli sarebbe la soluzione migliore per lui perché potrebbe dimostrare il suo valore. A Napoli gli argentini hanno un ascendente particolare. Se fa una vita normale e si concentra è uno dei 3 più forti attaccanti del mondo e potrebbe nuovamente diventare capocannoniere”.

No alla Juventus – Lucarelli si è soffermato anche sui motivi che dovrebbero spingere l’argentino a preferire il club azzurro piuttosto che la Vecchia signora. Secondo Lucarelli per esprimersi al massimo Icardi ha bisogno di stare al centro di un progetto e se dovesse andare alla Juvenuts e non dovesse recitare un ruolo da protagonista il suo rendimento ne potrebbe pesantemente risentire. A Napoli invece con una squadra all’altezza potrebbe dimenticare quest’anno buio.

SPORTEVAI | 04-07-2019 13:19