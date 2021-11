Lucas Boyé: il "tanque" dell'Elche che può essere convocato dall'Italia

09-11-2021 10:47

Le cose nel calcio cambiano in fretta. Ne sa qualcosa Lucas Boyé , attaccante argentino classe 1996 con passaporto italiano attualmente in forza all’Elche.

Cresciuto nelle giovanili del River Plate , Boyé inizia il suo percorso nel calcio professionistico proprio con la maglia dei Milionarios . In breve tempo conquista, seppur da gregario, la Copa Sudamericana e la ben più prestigiosa Coppa Libertadores.

Per crescere ha però bisogno di spazio e così accetta l’offerta del Newell’s Old Boys , dove inizia a farsi notare anche dagli osservatori europei. In Italia è il Torino a volergli dare fiducia, spendendo 2,5 milioni di euro nel 2016 per portarlo in maglia granata.

L’ambientamento in Italia risulta però più difficile del previsto. In due stagioni con il Torino arrivano soltanto due reti malgrado venga spesso mandato in campo per sostituire Adem Ljajic. Troppo poco affinché possa convincere la dirigenza granata a puntare ancora su di lui.

Boyé inizia a quel punto una peregrinazione circolare in prestito che parte e termina in Spagna passando per Grecia e Inghilterra. La svolta per l’attaccante arriva nell’estate 2020, quando viene ceduto a titolo definitivo all’ Elche .

Con i biancoverdi Boyé sembra aver trovato nuova brillantezza, dato che nelle ultime cinque gare di Liga ha messo a segno ben quattro reti. Uno score che non ha lasciato indifferenti gli osservatori al punto che si inizia a vociferare di lui anche per un’eventuale convocazione con la Nazionale italiana . In maglia azzurra ha già svolto uno stage a Coverciano ai tempi di Giampiero Ventura

Il rendimento del reparto offensivo dell’Italia di Roberto Mancini è stato spesso criticato per la scarsa efficacia. Chissà che un aiuto non possa un giorno arrivare proprio dai gol di Lucas Boyé.

