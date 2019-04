Luciano Spalletti ha un grande rimpianto

Luciano Spalletti accoglie con qualche rimpianto il pareggio dell’Inter contro la Roma, che non ha permesso ai nerazzurri di raccogliere quei tre punti che avrebbero permesso di chiudere o quasi il discorso per un posto nella prossima Champions League:

“Il risultato è giusto, abbiamo avuto occasioni senza sfruttarle, ma abbiamo anche lasciato spazi, poi alla fine è diventato tutto difficile perché la Roma si è chiusa senza darci spazi” ha detto il tecnico toscano ai microfoni di 'Sky Sport'.

Con un posto nella prossima Champions quasi in tasca, c'è tempo per voltarsi indietro e parlare del flop stagionale: "Il rimpianto della stagione resta la partita contro il Psv, perché avremmo potuto davvero vincerla, sebbene in Champions avevamo delle limitazioni nella rosa” ha ammesso Spalletti.

SPORTAL.IT | 20-04-2019 23:13