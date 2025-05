Lucio in ospedale, paura per l'ex difensore di Juve e Inter ricoverato per gravi ustioni

Incidente domestico con brutte conseguenze per il brasiliano. Dall'ospedale di Brasilia sono arrivate comunque rassicurazioni sulle sue condizioni

Brutta disavventura per Lucimar Ferreira da Silva, meglio conosciuto come Lucio, ex difensore tra le altre di Inter e Juventus. Il brasiliano è stato infatti suo malgrado protagonista di un incidente domestico a causa del quale ha rimediato diverse ustioni sul corpo. In questo momento l’ex calciatore è ricoverato in ospedale a Brasilia ma è stabile, cosciente e sotto le cure di un’équipe multidisciplinare.

Brutto incidente per Lucio

Uno degli eroi del Triplete dell’Inter di mourinhana memoria è stato ricoverato giovedì scorso nell’ospedale di Brasilia con ustioni in varie parti del corpo dopo un incidente domestico. A tranquillizzare tutti sulle condizioni di salute di Lucio ci ha pensato lo stesso nosocomio che attraverso un comunicato ha fatto sapere che l’ex difensore è “stabile, cosciente e sotto osservazione costante“.

Il suo nome fortemente legato all’Inter

Chi è Lucio non serve spiegarlo, neppure alle nuove generazioni. Il brasiliano è stato il prototipo del difensore moderno, bravo ad impostare ma ben dotato anche in marcatura. Il nome del centrale è legato in modo indelebile all’Inter, club con il quale ha disputato tre stagioni vincendo praticamente tutto. Meno esaltante, invece, l’esperienza nella Juventus durata appena pochi mesi data l’impossibilità per il calciatore di scalfire la titolarità della cosiddetta BBC.

Campione del Mondo in Corea nel 2002

Ma Lucio non è stato solamente Italia, anzi. L’ex difensore è uno dei campioni del Mondo di Corea 2002, naturalmente con la Nazionale brasiliana. In più, il calciatore ha giocato per tanti anni in Bundesliga destreggiandosi con le maglie di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Dopo le avventure nel Belpaese, il giocatore ha poi fatto rientro in patria per concludere una splendida carriera. Oggi a 47 anni il campione verdeoro ha abbandonato il mondo del calcio.