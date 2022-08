L'Udinese riaccoglie Beto in gruppo: quando tornerà in campo?

03-08-2022 15:38

Buone notizie per l’Udinese in vista dell’inizio del campionato. Come rivelato dal club friulano su Twitter, Beto ha infatti ricominciato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà presto dunque a completa disposizione di Andrea Sottil, che potrebbe pensare anche di mandarlo in campo già nel match d’esordio in Serie A contro il Milan campione in carica.

Tuttavia, il nuovo allenatore dell’Udinese potrebbe optare per la prudenza considerato che il portoghese non gioca una partita ufficiale dal 10 aprile scorso. Come riporta Il Gazzettino, il centravanti dell’Udinese ha ottenuto il semaforo verde dallo staff tecnico e sanitario per intensificare la sua preparazione e riprendere ad allenarsi in gruppo, ma non è ancora stata stabilita una data precisa sul suo ritorno in campo per un match di campionato.

Sicuramente, dopo la prima sosta del campionato a settembre, Beto avrà raggiunto la condizione fisica ottimale per tornare sui livelli pre infortunio; prima sarà a disposizione di mister Sottil, ma sicuramente non nella miglior forma fisica.

Nella sua prima stagione in Serie A, Beto ha disputato 28 incontri, segnando 11 reti.

