Luiz Felipe infortunato: Inzaghi e la Lazio in ansia

Dolorante a terra dopo il tackle deciso di Kastanos, Luiz Felipe ha dovuto abbandonare il campo da gioco dopo appena nove minuti. Un problema non di poco conto per la Lazio e Inzaghi, visto e considerando come si tratti di un titolare per la prossima ed imminente annata biancoceleste.

Toccato duro da Kastanos del Frosinone, Luiz Felipe non è riuscito a continuare il match contro il team ciociaro: Inzaghi e lo staff medico non hanno potuto far altro che farlo uscire dal terreno, lasciando il resto della gara allo spagnolo Patric.

Il 23enne centrale brasiliano, di cui si sta parlando in questi giorno in virtù del possibile rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022, svolgerà gli esami strumentali nei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio ad una settimana dall’avvio del campionato.

Nonostante la Serie A riparta il prossimo weekend, la Lazio scenderà comunque in campo solamente il 26 settembre contro il Cagliari, in virtù della gara contro l’Atalanta rinviata a causa della lunga stagione giocata dal team bergamasco in Champions League.

OMNISPORT | 12-09-2020 19:15