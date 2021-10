Luiz Felipe "provoca" Correa: viene espulso e scoppia in lacrime

16-10-2021 20:37

Goal, occasioni da rete e soprattutto tanta, tantissima tensione. Lazio-Inter è finita 3-1 per i biancocelesti, ma il risultato sembra essere quasi l’aspetto meno importante in un contesto che, all’Olimpico, è improvvisamente diventato di fuoco.

Ad accendere gli animi è stato il 2-1 di Felipe Anderson, segnato con Dimarco a terra. Un episodio a cui ne ha fatto seguito un altro, accaduto questa volta dopo il 90′: l’espulsione di Luiz Felipe, un rosso diretto che ha indotto il difensore brasiliano a scoppiare in un pianto a dirotto.

Luiz Felipe è saltato sulle spalle di Correa, ex compagno che oggi indossa la maglia dell’Inter. Un gesto apparentemente scherzoso, da amico ad amico. Ma i giocatori nerazzurri non l’hanno considerato tale, dando vita a un altro parapiglia dopo quello susseguente al 2-1.

Non l’ha pensata così nemmeno l’arbitro Irrati, che ha visto tutto e ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di Luiz Felipe. Il quale è immediatamente scoppiato in lacrime, mimando più volte il proprio gesto per sottolinearne l’intento bonario.

Marco Parolo, commentatore a DAZN ed ex compagno di squadra alla Lazio sia di Luiz Felipe che di Correa, ha sottolinato il fatto che i due “sono amicissimi”. Precisando però che, considerata la tensione in campo, probabilmente “non era il momento” di lasciarsi andare a una simile confidenza nei confronti di un avversario appena sconfitto.

Luiz Felipe salterà così la prossima partita, in programma domenica prossima sul campo del Verona. Ed è un bel problema per la Lazio e per Maurizio Sarri, se è vero che Acerbi dovrà scontare la seconda giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata a Bologna.

