Luka Jovic è a Firenze: visite mediche in corso

08-07-2022 14:34

Luka Jovic sbarca in Italia e presto diventerà ufficialmente un giocatore della Fiorentina.

Sono in corso infatti le visite mediche per l’attaccante serbo, che nel primo pomeriggio si è recato in una nota clinica del centro del capoluogo toscano per sostenere i test di rito, prima di porre la sua firma sul contratto che lo legherà alla Viola.

Jovic arriva dal Real Madrid, Club con il quale ha vinto l’ultima edizione della Uefa Champions League nonostante sia stato utilizzato in pochissime occasioni da Carlo Ancelotti.

A Firenze c’è grande speranza da parte dei tifosi sul classe 1997 ex Eintracht Francoforte: l’addio del connazionale Vlahovic deve essere ancora realmente digerito dalla piazza. Chissà che proprio Jovic, in cerca di riscatto, non si riscopra bomber con la maglia gigliata.

