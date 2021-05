Lukaku: "Avevo promesso a mio nonno che avrei vinto"

Romelu Lukaku ha parlato al termine di Inter-Udinese in esclusiva per DAZN, sfoggiando una maglietta commemorativa con l’immagine dei nonni: “E’ stato un anno fantastico. Abbiamo lavorato tanto per vincere questo Scudetto. L’anno scorso ci siamo andati veramente vicini ma quest’anno abbiamo fatto un grande step sia a livello di gioco che a livello mentale. Sono veramente orgoglioso di giocare per questa squadra”.

Uno Scudetto speciale, da dedicare a due persone speciali: “Oggi non volevo piangere ma l’emozione è stata troppo forte. Ho pensato ai miei nonni come vedete sulla maglietta che indosso oggi. Quando mio nonno è morto nel 2005 gli avevo promesso che avrei vinto almeno un titolo nella mia carriera e ce l’ho fatta. Sono riuscito a mantenere la promessa”.

OMNISPORT | 23-05-2021 18:59