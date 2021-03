Lukaku non pagato? La provocazione fa infuriare gli interisti

Ci sono condizionali e si parla di provocazione ma il titolo del Corriere dello sport di oggi ha fatto sobbalzare parecchi tifosi dell’Inter. E non è la prima volta. Si ricorderà che Zazzaroni era stato tra i primi a parlare di un Suning in difficoltà e pronto a cedere (ed aveva ragione) così come aveva sparato i problemi per il pagamento di Hakimi al Real (smentito però da un comunicato del Madrid). Ora invece scrive che l’Inter avrebbe saltato il pagamento di un bonus al Manchester United per Lukaku “facendo scattare una clausola per la quale ora deve tutto e subito. E il club inglesi ha chiesto Skriniar o Martinez per chiudere i conti”.

Social scatenati contro il Corsport

Fioccano reazioni scettiche e inviperite, anche perchè Zazzaroni è poco amato dagli interisti: “Quanto valgono Lautaro o Skriniar per il Manchester United? 10 milioni? Fa già ridere così” o anche: “Ora mi aspetto una presa di posizione netta anche da Marotta”, oppure: “Da quando si è primi in classifica solo problemi su problemi. Che casualità”.

C’è però chi crede alla storia: “In realtà non sono bonus, se legge quanto scritto dallo United nel bilancio, manca una rata da 28 milioni mi pare. Lo UTD ha da incassare dalle cessioni 49 milioni di euro sparsi per l’Europa” e infine: “Ah chiedere che venga pagato un giocatore é una provocazione? Ma pensa ‘sti inglesi, capaci di chidere in cambio giocatori visto che i cinesi non hanno di che pagare gli stipendi…”.

SPORTEVAI | 03-03-2021 09:49