Lukaku rompe il silenzio sui social: "Interista per sempre"

Il silenzio, il trasferimento: lo aveva detto, in fondo. “Tra qualche giorno mando un messaggio ai tifosi”, e così è stato. Dopo diverse giornate dal trasferimento al Chelsea, Romelu Lukaku ha affidato a Instagram il saluto agli appassionati nerazzurri.

“Grazie…

Grazie per avermi amato come fossi uno di voi.

Grazie per avermi fatto sentire a casa a me e alla mia famiglia.

Grazie per il supporto incondizionato e l’amore quotidiano.

Grazie per avermi motivato ancora di più dopo la prima stagione.

Quando sono arrivato all’Inter ho sentito subito che avrei fatto bene per questo club.

L’amore e l’accoglienza che ho ricevuto all’aeroporto di Malpensa sono stati l’inizio di una bellissima storia”.

Dopo due stagioni si è trasferito ai Blues, dove è ritornato dopo diversi anni e un’esperienza non andata benissimo: lo fa dopo aver messo dentro la valigia ricordi indimenticabili con l’Inter.

“Ho deciso di non deludervi mai ogni volta che ho indossato la maglia dell’Inter.

Ho dato il 100% di me stesso ogni giorno in ogni allenamento ma soprattutto nelle partite per rendervi felici.

La prima stagione è finita nel modo più duro possibile, ma voi ragazzi mi avete dato la forza per continuare a spingere e lo abbiamo fatto come squadra, ecco perché siamo diventati campioni.

Spero che capiate la mia decisione di passare al Chelsea. È l’occasione della vita per me e penso che in questo momento della mia carriera sia l’occasione che ho sempre sognato.

Una cosa è certa che rimango interista per sempre perché senza di voi non sarei l’uomo e il giocatore che sono oggi.

Quindi grazie dal profondo del mio cuore

Vi amo

Grazie di cuore

Sempre forza Inter

Romelu”.

Una nuova avventura è iniziata, per il belga, e nel frattempo l’Inter ha annunicato un nuovo attaccante, Edin Dzeko, ma nessuno potrà cancellare quanto fatto da Lukaku in maglia nerazzurra.

I tifosi lo sanno, la punta pure: guardano al futuro ripartendo da quel che è stato. “Rimango interista per sempre”, ammette Lukaku. Con uno Scudetto in bacheca, conquistato lo scorso anno, e tanti, ma tanti gol messi a segno.



