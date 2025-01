Luke Littler campione mondiale di freccette: inglesi pazzi per il 17enne che ama pizza, kebab e playstation

World Darts Championship: dopo il secondo posto della scorsa edizione, il giovanissimo "fenomeno della porta accanto" ha piegato in finale il leggendario Michael van Gerwen.

Il nuovo campione del mondo è un ragazzone dall’aspetto sgraziato, che non fa viva da atleta professionista: non ne ha bisogno. Luke Littler, 17 anni, ha vinto l’edizione 2024-25 del World Darts Championship, il mondiale di freccette: uno di quegli avvenimenti semisconosciuti nelle altre parti del mondo ma per i quali il Regno Unito e buona parte del Commonwealth letteralmente si fermano. Dopo il secondo posto della scorsa edizione, il giovanissimo fenomeno ha stracciato in finale il leggendario Michael van Gerwen, conquistando l’ambitissimo titolo iridato.

World Darts Championship: il trionfo di Luke Littler

Littler, 18 anni il 21 gennaio 2025, ci aveva già provato l’anno prima, presentandosi ai nastri di partenza del torneo da underdog e arrivando a un passo dall’impresa. In finale si era arreso a un altro inglese, Luke Humpries, perdendo 4-7 dopo essere stato in vantaggio 4-2. Questa volta il campioncino di Warrington, grosso borgo situato esattamente a metà strada tra Liverpool e Manchester, non ha avuto tentennamenti. Nel match decisivo per il titolo, disputato come tutta la kermesse nella storica sede dell’Alexandra Palace, a Londra, ha travolto 7-3 l’olandese Van Gerwen, strappandogli per giunta un record.

Littler e lo storico record strappato a Van Gerwen

Van Gerwen, infatti, già tre volte campione del mondo, nel 2014 era diventato il più giovane di sempre a consacrarsi re delle freccette: aveva 24 anni. Primato polverizzato da Littler, che promette di dominare la scena delle darts chissà per quanto: qualcuno, non a caso, l’ha già ribattezzato “Sinner delle freccette”. L’altro soprannome è “Luke the Nuke”, la bomba atomica. Il suo cammino nel torneo non ha avuto momenti di difficoltà. Una cavalcata trionfale, consacrata dalla semifinale stravinta 6-1 sul tre volte campione mondiale Stephen Bunting e poi dal netto successo su Van Gerwen nell’ultima sfida.

Chi è Luke Littler: il ragazzo della porta accanto in cima al mondo

In Inghilterra Littler, che prima del Mondiale dello scorso anno era assolutamente sconosciuto, è diventato un’autentica celebrità in pochi mesi. I suoi guadagni si sono moltiplicati e ora è una vera e propria star, il personaggio più atteso in ogni torneo. Piace alle mamme per i suoi modi gentili e per il suo aspetto rassicurante, è diventato l’idolo dei bambini, ma anche di nerd, timidi, bruttini e secchioni. Soprattutto, è dotato di una precisione senza pari. La sua “dieta da campione” è assolutamente sui generis: va ghiotto di pizza, kebab e altre golosità. E ai ritiri prepartita preferisce il riposo, oltre a lunghe ed estenuanti sedute alla consolle: la playstation, oltre alle freccette, è la sua passione più grande.

In Inghilterra è più famoso di Bellingham, Kane e persino di Re Carlo

Conteso dagli sponsor – è una celebrita ed è un ragazzo assolutamente simile alla stragrande maggioranza della popolazione: il sogno di ogni agenzia pubblicitaria – Littler è diventato multimilionario ma non ha modificato le sue abitudini. “Non mi alzo prima di mezzogiorno, mangio la mia frittata di prosciutto e formaggio, poi una pizza e mi alleno”, ha raccontato qualche tempo fa. In Inghilterra è più famoso di Bellingham e Kane, in un recente sondaggio è risultato più popolare finanche di Re Carlo, quasi un sacrilegio. E adesso è diventato a tutti gli effetti il re delle freccette.