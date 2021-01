Luna Rossa, Max Sirena tiene i piedi per terra

Max Sirena, skipper di Luna Rossa, dopo la conquista della finale di Prada Cup tiene i piedi per terra: “Abbiamo raggiunto il primo step che era quello di andare in finale di Prada Cup. I ragazzi hanno portato benissimo la barca, alla perfezione, come avevamo programmato nella pre-tattica prima della regata. In tutte e due le partenze sono stati molto bravi a controllare l’avversario. Era una giornata non semplice, il vento era molto rafficato e in poppa era difficile mantenere il controllo”.

“La cosa che ci dà più soddisfazione sono le performance della barca ed il modo di comunicare a bordo che stanno migliorando molto. È solo il primo step, da domani pensiamo alla finale che sarà difficilissima, quindi testa bassa e concentrati”, le parole riportate da Oasport.

OMNISPORT | 30-01-2021 11:21