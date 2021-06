Lungo stop per Dominic Thiem

Adesso è ufficiale: Dominic Thiem salta i Championships sull’erba di Wimbledon ma anche i successivi tornei sulla terra battuta di Amburgo e Gstaad. Dopo essere stato costretto al ritiro nel suo match di esordio al Maiorca Open martedì a causa di un infortunio al polso destro, l’austriaco numero 5 del mondo e vincitore degli ultimi US Open si è recato a Barcellona e si è sottoposto a ulteriori esami medici. Dai test è emerso che c’è un “distacco della guaina posteriore del lato ulnare del polso destro”, una lesione che non gli permetterà di gareggiare nel circuito per diverse settimane. Thiem indosserà una stecca al polso per 5 settimane prima di iniziare un processo progressivo di riabilitazione funzionale specifica per riacquistare mobilità e forza muscolare nel polso e infine tornare ad allenarsi in campo.

Il dottor Angel Ruiz Cotorro e il suo team medico supervisioneranno l’andamento dell’infortunio, poiché Thiem si sottoporrà a ulteriori scansioni e test di risonanza magnetica che stabiliranno quando il giocatore sarà idoneo per tornaresul circuito. “Farò tutto ciò che dicono i medici per riprendermi il più rapidamente possibile. Mi hanno informato che potrei stare fuori per diverse settimane, ma farò del mio meglio per tornare presto in campo – ha detto Thiem -. Sono davvero dispiaciuto per essermi ritirato dai prossimi tre tornei che avevo in calendario: Wimbledon, Amburgo e Gstaad. Sono tornei molto importanti per me. Apprezzo tutto il supporto dei tifosi in questi momenti difficili, sono determinato a tornare più forte”.

OMNISPORT | 24-06-2021 18:06