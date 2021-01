L'Uruguay sta con Cavani: "Si annulli la squalifica"

In Uruguay, fronte comune contro la squalifica di Edinson Cavani. L’attaccante del Manchester United è stato sospeso 3 giornate per razzismo, ma l’assocalciatori ‘Celeste’ non ci sta e lo fa presente in una nota ufficiale. Il comunicato viene pubblicato sui social dall’AFU (Asociacion Futbolistas de Uruguay) e ripresa sui social anche da Diego Godin, centrale del Cagliari e connazionale del ‘Matador’.

“Condanniamo la condotta della Football Association, è un atto discriminatorio verso cultura e stile di vita del popolo uruguagio. Cavani non ha commesso nulla che possa essere ritenuto razzista. Con questa decisione, la FA mostra totale ignoranza riguardo la visione multiculturale del mondo: la punizione inflitta a Edinson non colpisce solo lui ma anche tutti nostri valori, da sempre contrari al razzismo. Chiediamo alla Football Association di annullare urgentemente il provvedimento”.

