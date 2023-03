Lo sci piange Antonin Hajek, il cui corpo senza vita è stato trovato in Malesia. Il 36enne era scomparso a ottobre, ancora da valutare le cause del decesso

11-03-2023 23:51

Mondo dello sci in lutto. A circa cinque mesi dalla scomparsa è stato ritrovato senza vita in Malesia il corpo del saltatore con gli sci ceco, Antonin Hajek. Ancora sconosciute le cause della morte, ma stando alle prime ricostruzioni il classe 1987 potrebbe essere annegato.

Il corpo senza vita di Hajek trovato in Malesia

Si è chiusa nel peggiore dei modi la vicenda che per oltre cinque mesi aveva lasciato con il fiato sospeso familiari, amici e colleghi del saltatore con gli sci della Repubblica Ceca, Antonin Hajek. Il ragazzo, che il 12 febbraio scorso avrebbe dovuto festeggiare i 36 anni è stato trovato senza vita in Malesia, dove si era recato in viaggio sul finire del 2022. A novembre, l’ex moglie, Veronika Hajkova, aveva annunciato di non avere più sue notizie da più di un mese.

Cause ancora tutte da valutare

Scomparso lo scorso 2 ottobre 2022, secondo le prime ricostruzioni Hajek sarebbe morto per annegamento, avvenuto probabilmente mentre stava praticando surf. Le reali cause del decesso, però, sono ancora tutte da chiarire e non sono da escludere anche problemi legati alla solitudine. Come riportato da Il Corriere della Sera, il portavoce delle federazione sciistica ceca, Tomás Haislha, ha dichiarato:

Per rispetto della famiglia di Antonin, non forniremo ulteriori informazioni sulle circostanze della sua morte.

Hajek, una carriera e una vita sfortunate

Hajek aveva fatto segnare il suo maggior risultato sportivo nel 2010, con l’ottavo posto in Coppa del Mondo a Planica, dopo che nel 2005 era andato a un passo dal Mondiale Juniores. Nello stesso 2005 era rimasto di vittima di una caduta in allenamento, senza gravi conseguenze. Ben più pesante, invece, il terribile incidente d’auto che, tre anni più tardi, lo ha visto scampare per miracolo alla morte e al rischio di restare paralizzato.

Un ragazzo da record

Sbocciato giovanissimo, ma con una carriera compromessa dai continui guai fisici, che lo hanno costretto a un ritiro precoce nel 2015, Hakej detiene ancora il record nazionale di salto con gli sci, facendo registrare proprio ai Mondiali del 2010 una performance da 236 metri. Dopo il ritiro era entrato nello staff tecnico della Nazionale ceca, che lo aveva portato anche ad assumere il compito di responsabile del settore femminile.