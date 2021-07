Lutto per Alessandro Costacurta: incidente d'auto, morta la madre

Alessandro Costacurta ha perso sua madre Margherita Beccegato. La madre 87enne dell’ex campione del Milan, oggi opinionista sportivo e allenatore, era alla guida della sua auto quando per cause da accertare ha perso il controllo della vettura e si è schiantata nella mattina del 23 luglio poco prima delle 9.30 contro una cancellata, a Cavaria con Premezzo, centro del Basso Varesotto non lontano da Milanello e vicino a Jerago con Orago, il paese della famiglia Costacurta.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione pubblicata da Il Giorno, la signora avrebbe accusato un malore mentre era alla guida e nonsarebbe riuscita ad evitare l’urto, fatale, contro una cancellata in via Padre Reginaldo Giuliani.

Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi; sul posto un’ambulanza e un’automedica, oltre alle pattuglie di carabinieri e polizia locale ma per la mamma di Billy Costacurta purtroppo non c’è stato però nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario. Stando alle prime informazioni, la mamma del campione rossonero sarebbe morta sul colpo.

