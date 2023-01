Maccarani, Malagò: "La decisione? Si rischiava di buttare un patrimonio tecnico"

13-01-2023 14:26

Il consiglio federale si è espresso dopo le tante denunce di giovani ginnaste: l’allenatrice Manuela Maccarani ha perso l’incarico di d.t. delle azzurre di ginnastica ritmica. Una decisione che la 56enne milanese ha accettato: “Prendo atto e rispetto la decisione presa dal presidente Tecchi“.

La Maccarani, che è indagata per maltrattamenti, ha aggiunto: “Mi rimetto alle decisioni degli organi superiori per il rispetto che ho per le istituzioni per le quali lavoro. Tecchi mi ha videochiamata. Era contento che la soluzione fosse scaturita perché dopo analisi approfondite è stato verificato che l’ambiente è sano e si fa dello sport di alto livello con persone che stanno bene in questo ambiente. Era felice di non aver perso un patrimonio”.

Dopo le ultime vicende, anche il presidente del Coni Giovanni Malagò ha voluto dire la sua: “La decisione su Emanuela Maccarani? Io ho solo detto che in questo nostro mondo i vari soggetti che interloquiscono, cioè dirigenti sportivi, tecnici, giornalisti e stakeholders, devono avere un’opinione ma non devono sostituirsi ai giudici. Ci sono delle inchieste, sportiva e ordinaria, aperte”, le parole raccolte dall’agenzia di stampa ANSA.

Malagò ha proseguito: “Diciamo che si rischiava di buttare a mare un patrimonio tecnico, in considerazione anche della presa di posizione delle ragazze, ed è stato trovato un punto di equilibrio”.