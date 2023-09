Nasce la Nazionale di Spalletti, dove vedere Macedona-Italia in tv e streaming

Cristante play e Immobile centravanti queste le scelte di Spalletti al debutto sulla panchina della Nazionale: a rischio Chiesa per un affaticamento

08-09-2023 12:01

Emozione, consapevolezza e voglia di lasciare subito la propria firma: le ultime ore di Spalletti vivono un’altalena di emozioni. La prima da ct dell’Italia è alle porte e il suo primo avversario sarà la Macedonia del Nord, ancora negli incubi dei tifosi dopo il gol di Trajkovski al 90′ che ha estromesso la Nazionale dal Mondiale in Qatar del 2022. Ora i ragazzi hanno la possibilità di prendersi la rivincita e i tre punti in palio sono fondamentali per non complicare la corsa verso l’Europeo.

Come arriva l’Italia al match

L’Italia rispetto alle rivali per le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo ha giocato meno partite. Gli azzurri hanno perso nel match d’esordio contro l’Inghilterra e hanno poi conquistato i tre punti contro Malta. Lo scossone delle dimissioni di Mancini potrebbe aver creato qualche crepa, ma è stata subito risanata con l’arrivo di Spalletti.

Il neo ct non ha avuto molto tempo per preparare queste due uscite. Ha conosciuto ora il gruppo e con il tempo le sue idee saranno assorbite più facilmente. L’obiettivo della Nazionale è chiaro: vincere e poi ripetersi anche contro l’Ucraina, per prendersi il secondo posto e avvicinarsi anche ai tre leoni.

Le possibili scelte di Spalletti

Tra certezze e novità, Spalletti ha provato la prima formazione che dovrebbe scendere in campo contro la Macedonia. In porta Donnarumma, ancora preferito a Vicario, Meret e Provedel. Difesa a quattro, con a destra Di Lorenzo, capitano del suo anno magico al Napoli, e a sinistra Dimarco. Due terzini molto offensivi e capaci di creare occasioni da gol. Al centro la coppia favorita è Mancini-Bastoni, in leggero vantaggio su Romagnoli.

Il ct non ha convocato Jorginho e il suo posto dovrebbe essere ricoperto da Cristante, in ballottaggio con Locatelli. Barella e Tonali con ogni probabilità saranno le due mezz’ali. In attacco molti dubbi, con Chiesa che ha accusato un affaticamento muscolare nell’ultimo allenamento e potrebbe essere sostituito da Zaccani. Sul versante opposto Politano potrebbe avere la meglio, conoscendo anche gli schemi dell’allenatore. Il peso dell’attacco dovrebbe finire sulle spalle di Immobile, anche se l’ombra di Raspadori è ingombrante.

ITALIA, la probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Chiesa. All. Spalletti

Macedonia-Italia, dove vederla in tv e in streaming

Il fischio d’inizio del match è previsto per domani 9 settembre alle ore 20.45 allo Stadio Filippo II di Skopje . La gara tra Macedonia e Italia sarà trasmessa in chiaro da Rai 1 e in diretta streaming da RaiPlay.