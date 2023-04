Madrid, Cecchinato e Zeppieri ok, Nardi esce

Dopo la prima giornata al torneo Master 1000 di Madrid due Italiani su tre passano il turno, Nardi esce a testa alta contro Struff

24-04-2023 17:27

Si è conclusa la prima giornata degli italiani al torneo Master1000 di Madrid. Nella giornata odierna, lunedì 24 aprile, sula terra rossa spagnola sono scesi in campo tre italiani. Si tratta di Cecchinato, Zeppieri e Nardi. Il bilancio complessivo è buono, nonostante la metta sconfitta di Luca Nardi contro il tennista tedesco Struff. Nella giornata di domani si affronteranno, in un derby tutto italiano, Cecchinato e Zeppieri.

Andiamo, nel dettaglio, ad analizzare le tre gare odierne.

M. Cecchinato – T. Skatov

Apre le danze del torneo di Madrid, alle ore 10, AMrc i Cecchinato che supera – in tre set – l’avversario Skatov. Il trentenne palermitano però non inizia nel migliore del modi. Infatti è il kazako a superare nel primo set il tennista italiano con il risultato di 3-6. La svolta nel quinto gioco quando è il kazako a portarsi in vantaggio di un break, che diventano due con il nono game conquistato per aggiudicarsi il primo parziale. Nel secondo set però si vede la reazione del tennista palermitano che, dopo essersi aggiudicato 4 game consecutivi, porta a casa il secondo set per 6-2 (in un totale complessivo di 40 minuti). Il terzo set tiene la falsa riga del secondo: 6-3 a favore dell’italiano che, dopo 2 ore e 15 minuti di gioco, si aggiudica il passaggio del turno.

G. Zeppieri – J. Kovalik

Anche Giulio Zeppieri, classe 2001 e numero 125 del mondo, supera il turno a Madrid battendo in un match molto equilibrato e combattuto il tennista slovacco Kovalik. Il tennista romano, dopo una battaglia, si aggiudica il primo set con il risultato di 6-4. Il secondo set è ancora più combattuto ed intenso, ma alla fine è lo slovacco a strappare il servizio al romano ed ad aggiudicarsi il secodno set: 4-6 a favore di Kovalik. Il terzo set prosegue in maniera naturale assecondando l’andamento della gara ma, anche in questo caso, è l’italiano ad avere la meglio. Dopo due ore e diciannove minuti il tennista romano, dopo essersi aggiudicato l’incontrò per 6-4, passa il turno.

L. Struff – L. Nardi

Non riesce nell’impresa il giovane italiano Luca Nardi. In poco più di novanta minuti è l’avversario tedesco ad aggiudicarsi l’incontro vincendo entrambi i set. La gara, seppur combattuta, ha visto il tedesco aggiudicarsi il primo set con i risultato di 75 e poi, successivamente, il secondo per 6-4.