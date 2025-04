Madrid Open e l'impatto devastante del blackout su Berrettini e Musetti, situazione rientrata e Super Tuesday

In netto miglioramento la condizione dell'energia elettrica ma ci sono alcuni impatti di cui tener conto anche sul piano sportivo da Madrid alla semifinale Barcellona-Inter

A Madrid si sta progredendo verso un ripristino dell’energia elettrica e dei relativi servizi interrotti ieri, lunedì 28 aprile, a causa di un imprevisto blackout che ha condizionato e non poco anche il Mutua Madrid Open che affronta nella giornata odierna ciò che gli spagnoli si sono affrettati a definire – mutuando dalla politica l’espressione – un Super Tuesday.

Stamattina sono stati quasi del tutto superati i problemi che hanno creato gravi disagi in tutta la Spagna, in Francia, Portogallo e Marocco e che sono in via di risoluzione definitiva: sul versante tennistico, i match sospesi dovranno essere recuperati quanto prima e gli organizzatori dell’Atp di Madrid si sono organizzati di conseguenza.

Madrid senza corrente, il tennis costretto a fermarsi

Ieri quando era ormai ovvio che il problema sarebbe stato insormontabile, con un comunicato è stata ufficializzata la cancellazione dell’intero programma di lunedì con la promessa di un recupero, appena possibile. E in effetti nelle prime ore di questa mattina, alla Caja Magica, la situazione pareva ancora lontana dalla completa soluzione per via dell’assenza di corrente attorno alle 9 quando gli organizzatori stessi invece hanno fatto sapere che i problemi sono stati risolti e l’elettricità sarebbe tornata da lì a breve. E a partire dalle 12, salvo ulteriori emergenze, i giocatori dovrebbero essere in campo.

Italiani in campo oggi 29 aprile

Lorenzo Musetti ritrova due settimane dopo Stefanos Tsitsipas, appena superato a Monte-Carlo, nell’unica vittoria in sei precedenti del carrarino mentre Matteo Berrettini, con l’incognita delle condizioni fisiche dopo la maratona con Giron al debutto, se la vedrà con la quinta testa di serie del seeding, il britannico Jack Draper, avanti 2-0 nei precedenti.

In campo dalle 12 (con un’ora di ritardo rispetto al solito) tutti i match rinviati lunedì, compreso Dimitrov-Fearnley (sospesa sul 6-4, 5-4), con l’aggiunta dei primi quattro ottavi di finale già definiti: Zverev-Cerundolo, Menisk-Bublik, Fritz-Ruud e Medvedev-Nakashima.

Gli italiani in campo oggi, martedì 29 aprile, dunque sfideranno in due incontri da mettere in agenda avversabili temibili ma contro cui sfoderare anche il loro miglior tennis:

Draper (Usa) vs BERRETTINI (Ita) – 3° match dalle 12 sul Court 3

(Ita) – 3° match dalle 12 sul Court 3 Tsitsipas (Gre) vs MUSETTI (Ita) – 3° match dalle 12 sul Centrale

Sconfitti, purtroppo, Bolelli/Vavassori che hanno giocato nel primissimo pomeriggio. Per garantire il miglior servizio possibile saremo in grado di offrirvi i live di entrambi i match in programma oggi, come segnalato sopra e che vedranno i nostri azzurri misurarsi con la terra battuta. Su questa superficie entrambi hanno dimostrato un feeling innegabile, negli ultimi tornei disputati e che segnano l’avvio della stagione della terra rossa che ci condurrà al Roland Garros, Grande Slam per antonomasia.

Barcellona-Inter non è a rischio, stando alle ultime news che arrivano dalla Spagna: la semifinale di Champions, dunque, pare non sia in discussione.

Le possibili cause del blackout spagnolo

Nulla è certo, sulle cause di un simile evento ma si può fare ordine. ‘Red Eléctrica’ – riportano i media spagnoli a partire da El Pais e Marca – ha segnalato quella che potrebbe essere stata la causa principale del caos: una disconnessione del sistema elettrico spagnolo da quello europeo. L’incidente avrebbe provocato uno squilibrio nell’intera rete, con conseguenti ripercussioni sui sistemi energetici e di comunicazione. “È crollato”, ha detto Eduardo Prieto, il direttore dei servizi operativi della rete elettrica.

Detto del motivo che avrebbe portato al crollo, Red Eléctrica fa sapere che, al momento, non si conosce ancora l’origine vera e propria dell’errore. Eccezione fatta per il caso delle Isole Canarie, Isole Baleari, Ceuta e Melilla che non hanno subito l’arresto di luce e altri servizi correlati, come uso di bancomat, pagamento elettronico e altro. Ciò è accaduto perché gli arcipelaghi delle Canarie e delle Baleari, così come le città autonome di Ceuta e Melilla, dispongono di un sistema elettrico decentralizzato.