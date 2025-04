Blackout in Spagna, Barcellona-Inter a rischio? Il programma dei nerazzurri e la decisione dell'UEFA

Disagi in gran parte del Paese specialmente sul fronte dei trasporti: domani, al Montjuic, c'è la semifinale d'andata tra blaugrana e nerazzurri: la situazione.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Gran parte della Spagna è piombata nel buio nella tarda mattinata di lunedì 28 aprile, vittima di un massiccio blackout, le cui cause restano ancora sconosciute. Disagi a catena in tutto il territorio interessato, con ripercussioni evidenti sui trasporti e sui principali servizi pubblici. Anche il mondo dello sport ha dovuto fare i conti con l’imprevisto: cancellato l’intero programma della giornata di ieri del Masters 1000 di Madrid.

E adesso l’incognita si sposta anche su un altro fronte. Alla vigilia della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter, l’emergenza potrebbe complicare i piani di viaggio dei nerazzurri. Restano ore di attesa e tensione, con gli occhi puntati sull’evolversi della situazione e sulle possibili ricadute sul big match europeo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Blackout in Spagna: cosa è successo

Grande caos in Spagna, dove un blackout improvviso ha mandato in tilt interi settori nevralgici del Paese. Treni bloccati in tutte le principali direttrici, dalla stazione di Chamartín fino ad Atocha, quest’ultima evacuata. Il numero di emergenza 112 è stato tempestato di chiamate, in particolare per segnalazioni di persone rimaste intrappolate negli ascensori in varie zone urbane. Anche le metropolitane di Madrid e Barcellona sono state evacuate nel buio più totale, scatenando momenti di panico tra i passeggeri. Un blackout che ha messo in ginocchio la mobilità, i servizi, la quotidianità e…il Masters 1000 madrileno..

Il programma dell’Inter

Nonostante il blackout che ha messo in ginocchio gran parte della Spagna, il programma dell’Inter in vista della semifinale di Champions League contro il Barcellona rimane, al momento, confermato. I nerazzurri si ritroveranno nella tarda mattinata di oggi, martedì 29 aprile, ad Appiano Gentile per una seduta di allenamento fissata intorno alle ore 12. A seguire, pranzo alla Pinetina e successivamente, intorno alle 17, la partenza per Barcellona.

L’arrivo in terra catalana è previsto in tempo utile per la conferenza stampa prepartita, che si terrà alle 19:15 allo stadio Montjuic, teatro del match di domani sera. Dunque, Inzaghi e il suo staff restano concentrati sulla preparazione della gara, con la tabella di marcia rispettata in pieno. Nel frattempo, la UEFA sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione in Spagna, pronta a intervenire con eventuali aggiornamenti o modifiche logistiche nel corso della mattinata.

Spagna, la situazione dei voli

Resta ancora in bilico la situazione in Spagna, in particolare sul fronte della viabilità aerea. Sebbene il traffico non sia del tutto paralizzato, i voli dall’Italia verso Madrid e Barcellona stanno decollando con ritardi variabili. Prima della mezzanotte, il 50% della fornitura elettrica è stato ripristinato. In mattinata la percentuale è salita al 99%. Ma rimane lo stato d’allerta. In casa Inter, tra polemiche e mugugni per gli ultimi risultati negativi, si monitora con attenzione ogni sviluppo, pur mantenendo il programma operativo per la trasferta di Champions. La speranza è che tutto possa rientrare nella normalità nel corso della giornata, così da permettere lo svolgimento regolare della semifinale in programma domani al Montjuic.