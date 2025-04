Champions, le partite di oggi: Arsenal-Psg, orario, formazioni e dove vederla in tv

Spazio alle semifinali di andata: all'Emirates Stadium andrà in scena la sfida tra i Gunners e i parigini. Le possibili scelte dei tecnici

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La Champions League entra nel vivo: è tempo di semifinali. Solo quattro squadre sono rimaste a inseguire il sogno della finalissima. Arsenal, PSG, Barcellona e Inter si giocheranno tutto in una doppia sfida ad altissima tensione. Si parte con l’andata, primo atto di un duello che promette scintille, mentre il verdetto definitivo arriverà tra sette giorni, quando andrà in scena il ritorno. Ora la parola passa al campo.

Semifinale di andata Champions League, si parte con Arsenal-Psg

A Londra, all’Emirates Stadium, va in scena una semifinale da brividi: Arsenal e Paris Saint-Germain si sfideranno in un confronto che promette equilibrio, spettacolo e forti emozioni. In campo due squadre ricche di talento, capaci di inventare e sorprendere in ogni momento, guidate da due tecnici che prediligono un calcio offensivo.

I Gunners di Mikel Arteta si sono guadagnati un posto tra le prime quattro dopo aver eliminato il Real Madrid di Carlo Ancelotti ai quarti, mentre il PSG, dopo aver superato il Liverpool agli ottavi, ha avuto la meglio sull’Aston Villa. Sguardo ai loro percorsi in campionato, l’Arsenal ha ampiamente perso il duello al vertice con il Liverpool, mentre i parigini hanno conquistato la Ligue 1, la quarta consecutiva, con largo anticipo.

Arsenal-Psg, le probabili formazioni

Problemi di infermeria per Mikel Arteta in vista della semifinale d’andata contro il Paris Saint-Germain. Il tecnico dei Gunners dovrà infatti rinunciare a Gabriel Jesus, Havertz, Tomiyasu e Gabriel, tutti fermi ai box per problemi fisici che hanno già messo fine alla loro stagione. In forte dubbio anche Riccardo Calafiori, ancora alle prese con il problema al ginocchio accusato nella sfida di Nations League tra Italia e Germania.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. Allenatore: Arteta.

Dall’altra parte, il Paris Saint-Germain arriva all’appuntamento con il vento in poppa. Luis Enrique può contare sull’intera rosa a disposizione, gestita con intelligenza nelle precedenti uscite.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Semifinale Champions League, dove vedere in diretta tv e streaming

Le semifinali di Champions League saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, sia attraverso il singolo evento che con la modalità Diretta Gol. La sfida potrà essere seguita in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.