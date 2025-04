Champions, bocciati dal ranking: è corsa al quarto posto, chi sta meglio

Il ko della Lazio col Bodo costa caro: niente 5 squadre in Champions per l'Italia. In 7 per 2 posti nell'Europa che conta: dall'Atalanta al Milan, calendari a confronto

Le flebili speranze di acciuffare il secondo posto nel ranking Uefa erano legate a Lazio e Fiorentina. Con l’eliminazione dei biancocelesti, la Spagna diventa irraggiungibile e per l’Italia è sfumato l’obiettivo di qualificare nuovamente cinque squadre alla prossima edizione della Champions. La lotta per l’Europa passa dal campionato e si riduce a due posti per sette club. Dall’Atalanta al Milan: il calendario e chi sta meglio.

Lazio ko, il ranking Uefa premia la Spagna

La mission dell’Italia è diventata impossibile nel vero senso della parola dopo i rigori costati l’eliminazione alla Lazio nei quarti di Europa League per mano dei norvegesi del Bodo Glimt.

L’impresa dell’Inter col Bayern Monaco e la qualificazione della Fiorentina alle semifinali di Conference avevano alimentato la fiammella della speranza, che si è spenta definitivamente con il ko delle aquile. La Spagna, seconda alle spalle dell’Inghilterra, è ormai irraggiungibile, quindi l’Italia dovrà accontentarsi di avere ‘solo’ quattro squadre in Champions.

Ranking Uefa, la classifica aggiornata

1 Inghilterra 26,821

2 Spagna 23,250

3 ITALIA 21,187

4 Germania 18,421

5 Francia 16,857

6 Portogallo 16,250

7 Belgio 15,650

8 Olanda 15,250

La Champions passa dal campionato: in 7 per 2 posti

La classifica premia Inter e Napoli, in lotta per lo scudetto e con un margine considerevole sulle avversarie. Dall’Atalanta al Milan, ossia dal terzo al nono posto, invece, i giochi sono ancora apertissimi.

Tra la Dea e il Diavolo ballano 10 punti a 6 giornate dalla fine, con Juventus, Bologna, Lazio, Roma e Fiorentina – in rigoroso ordine di classifica – che sgomitano per accaparrarsi un posto nell’Europa che conta, in quella Champions che garantisce prestigio ma soprattutto soldi, tanti soldi.

Serie A, la classifica dal terzo al nono posto

Atalanta 61

Juventus 59

Bologna 57

Lazio 56

Roma 54

Fiorentina 53

Milan 51

Calendari a confronto: i rischi per Atalanta e Juve

Stando alla classifica attuale, sarebbero Atalanta e Juventus le due squadre che farebbero compagnia a Inter e Napoli in Champions. Negli ultimi 6 turni gli ostacoli della squadra di Gasperini sono soprattutto due: la trasferta a San Siro col Milan in programma a Pasqua e il match casalingo con la Roma alla 36a giornata.

I bianconeri rigenerati da Tudor hanno la possibilità di blindare il quarto posto nei due match contro Parma e Monza, prima dei due scontri diretti lontani dallo Stadium contro Bologna e Lazio.

Il calendario dell’Atalanta

Milan-Atalanta

Atalanta-Lecce

Monza-Atalanta

Atalanta-Roma

Genoa-Atalanta

Atalanta-Parma

Il calendario della Juventus

Parma-Juventus

Juventus-Monza

Bologna-Juventus

Lazio-Juventus

Juventus-Udinese

Venezia-Juventus

Dal Bologna al Milan: la rincorsa al quarto posto

Sulla carta sono Bologna e Roma le squadre con il calendario più tosto. La squadra di Italiano ospita l’Inter capolista nel prossimo turno, poi – dalla 35a alla penultima – dovrà vederla con Juventus, Milan e Fiorentina. Dopo il Verona, strada in salita per i giallorossi di Ranieri, chiamati a misurarsi con Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan, prima dell’ultima a Torino.

Il ko in Europa League costringe la Lazio a concentrarsi sul campionato: per Baroni ci sono Juventus (36a) e Inter (37a). La Fiorentina, semifinalista in Conference grazie al solito Kean, sfiderà la Roma all’Olimpico (35a) e ospiterà il Bologna al Franchi (37a). Per il Milan, ancora in corsa in Coppa Italia, le insidie principali sono rappresentate da Atalanta, Bologna e Roma.

Il calendario del Bologna

Bologna-Inter

Udinese-Bologna

Bologna-Juventus

Milan-Bologna

Fiorentina-Bologna

Bologna-Genoa

Il calendario della Lazio

Genoa-Lazio

Lazio-Parma

Empoli-Lazio

Lazio-Juventus

Inter-Lazio

Lazio-Lecce

Il calendario della Roma

Roma-Verona

Inter-Roma

Roma-Fiorentina

Atalanta-Roma

Roma-Milan

Torino-Roma

Il calendario della Fiorentina

Cagliari-Fiorentina

Fiorentina-Empoli

Roma-Fiorentina

Venezia-Fiorentina

Fiorentina-Bologna

Udinese-Fiorentina

Il calendario del Milan