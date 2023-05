Madrid: Trevisan lotta ma non basta, ai quarti ci va Pegula

La tennista azzurra cede in tre set alla numero tre del mondo

01-05-2023 22:56

Sconfitta e diversi rimpianti per Martina Trevisan a Madrid: la numero uno azzurra è stata battuta in tre set dalla statunitense Jessica Pegula agli ottavi di finale del WTA 1000 in corso nella Capitale spagnola, ed è stata così eliminata dal torneo.

Diversamente da quanto si pronosticava, la sfida durata oltre due ore è stata aperta e molto lottata, ma un calo della toscana nel finale del terzo set è stato decisivo. La Pegula si è imposta con i parziali di 6-3, 2-6, 6-3 e ai quarti se la vedrà con la russa Kudermetova.

Nel primo set dopo un break-controbreak iniziale la numero uno azzurra ha perso di nuovo il servizio all’ottavo game e non è più riuscita a recuperare il parziale. Nel secondo la tennista toscana, nonostante un break subito al primo gioco, è cresciuta nei colpi e in risposta, demolendo il servizio della statunitense e vincendo nettamente per 6-2.

Terzo e decisivo parziale molto lottato: la numero tre del mondo dopo il pessimo secondo set si è ritrovata, mentre l’Azzurra ha perso lucidità al servizio proprio nel momento clou della sfida. La Pegula ha trovato un break fondamentale al settimo game, mentre la Trevisan è calata sul più bello ed è stata costretta ad arrendersi.