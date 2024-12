Magdeburgo in campo quando ha saputo dell'attentato: lo choc in diretta, il silenzio sugli spalti e le scuse

Cosa è accaduto sugli spalti, nel finale della sfida di Bundesliga 2, al momento dell'arrivo della notizia dell'attentato ai mercatini di Natale.

Magdeburgo doppiamente sotto choc. L’ultimo bilancio è di 5 morti e oltre 200 feriti per l’attentato in Germania di un’auto che ieri sera si è catapultata sui passanti in un mercatino di Natale. Dolore, agitazione e festa rovinata anche al club della cittadina tedesca, militante in Bundesliga 2, che era ancora in campo al momento della tragedia e che in trasferta ha comunque battuto il Düsseldorf, con ben cinque reti segnate. Sugli spalti, al momento della notizia dell’attentato, è calato il silenzio e sul tabellone luminoso è stato apposto un messaggio in particolare che ha scatenato una reazione molto dolorosa dei tifosi ospiti.

Dusseldorf-Magdeburg: la notizia che sconvolge lo stadio

La drammatica notizia si è diffusa prima tra i tifosi sugli spalti e poi tra i giocatori in campo. I sostenitori di entrambe le squadre hanno smesso di cantare, mentre i tifosi del Magdeburgo hanno abbandonato in massa il settore ospiti per tornare a casa il prima possibile e ricongiungersi con i propri cari. L’atmosfera alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf si è trasformata in qualcosa di surreale e inquietante.

L’annuncio sul maxi schermo e il gesto di El Hankouri

Nel corso della partita, il maxi schermo dello stadio ha riportato un messaggio: «Un’auto ha investito un gruppo di persone al mercatino di Natale di Magdeburgo». Dopo l’annuncio, i cori delle curve si sono fermati. Con il passare dei minuti, anche i giocatori in campo sono stati informati dell’accaduto. Quando il terzino sinistro El Hankouri, 27 anni, ha segnato il gol del momentaneo 4-2, ha alzato le braccia sotto il settore ospiti in un gesto di scuse.

Nel frattempo, il direttore sportivo Otmar Schork, informato tramite numerosi messaggi sul cellulare, si è precipitato dalla tribuna alla panchina per comunicare la notizia alle riserve. Una volta rientrati negli spogliatoi, i calciatori hanno cercato immediatamente di mettersi in contatto con i propri familiari.

Magdeburg: il comunicato del club e il silenzio stampa

Il Magdeburgo ha espresso il proprio dolore e la propria vicinanza alle vittime con un comunicato ufficiale: «Siamo sotto choc e piangiamo le vittime del terribile attacco al mercatino di Natale. I nostri pensieri vanno anche ai numerosi feriti, nonché a tutte le famiglie colpite e ai loro parenti. Un grande ringraziamento ai soccorsi che stanno facendo cose indescrivibili in questi momenti difficili. A causa dei terribili eventi, per il momento non pubblicheremo più articoli sul nostro sito».

Anche alcuni giocatori, tra cui Jean Hugonet, Livan Burcu e Jason Ceka, hanno condiviso messaggi di cordoglio sui propri profili social. La società ha deciso di annullare le interviste e le conferenze stampa previste nel post partita.

Magdeburg, le vacanze anticipate e un Natale amaro

Prima della trasferta di Düsseldorf, non era stato organizzato un rientro collettivo in autobus verso Magdeburgo. La squadra sarebbe infatti entrata ufficialmente in pausa natalizia, con il raduno previsto per il 2 gennaio e la successiva partenza per il ritiro di Side, in Turchia.

Nonostante la posizione di classifica e il sogno promozione più vivo che mai, il Natale non sarà felice per il Magdeburgo, i suoi tifosi e l’intera città.

